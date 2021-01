«Il Movimento deve essere molto determinato a non accettare nessun ricatto. Se cade questo governo, non ci potrà essere nessun altro governo con Renzi, a partire da un Conte ter», il problema è Renzi, «si è rivelato inaffidabile. Ma già lo conoscevamo per come ha governato, per come ha trattato i risparmiatori. Renzi non ha il consenso del paese».

Così la senatrice M5s Barbara Lezzi in un'intervista al Corriere della Sera, in cui sottolinea: «Invito il Movimento a non cedere a Renzi. Credo che ci voglia continuità di governo con il presidente Conte, ma, se non ci sono le condizioni, allora non resta che il voto. E per me il paletto inaccettabile è un governo con quattro ministri di Italia viva anziché due. Non possiamo avere paura del voto. Soggiacere ora significa farlo anche dopo. Mi auguro che Conte venga in parlamento e chieda la fiducia».

