la maggioranza in agitazione

Bollette, Ucraina e fine vita Il centrodestra è nel caos

Giulia Merlo
05 novembre 2026 • 21:09
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Rinviate a lunedì le misure per ridurre il costo dell’energia. Pronti nuovi aiuti per Kiev. Il Cdm contro la legge veneta sul fine vita, ma la Lega incassa le nomine a Consob e Anac 

Ancora niente decreto Bollette, arriva invece il tredicesimo pacchetto di aiuti per Kiev. Dopo le ventiquattro ore di silenzio stampa post midterm americano, il governo Meloni ha rimesso mano alle questioni sospese, con una conseguenza certamente prevista dalla premier: l’apertura delle ostilità con la Lega di Matteo Salvini. Il clima è quello del tutti contro tutti. Anche in Cdm, dopo le tensioni già maturate nell’esecutivo sul testo della manovra. Il primo ostacolo è il decreto Bollette, che p

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.