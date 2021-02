Dopo il sì incassato ieri al Senato con 262 voti favorevoli, il premier Mario Draghi bissa oggi alla Camera, dove si presenta per ottenere la fiducia. A differenza di 24 ore fa, però, il presidente del Consiglio non si è presentato all’inizio della seduta per ripetere il discorso pronunciato davanti all’aula di Palazzo Madama. Subito dunque è iniziato il dibattito, che Draghi sta seguendo dai banchi riservati al governo. L’esito del voto di fiducia è atteso per stasera alle 20 circa. Nel frattempo, il M5s ha deciso di espellere i 15 senatori che ieri, andando contro la decisione presa dalla base su Rousseau, hanno votato “no” al nuovo esecutivo. Di seguito, nel nostro liveblog, la giornata in diretta.

© Riproduzione riservata