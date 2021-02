Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato al Senato per ottenere la fiducia. L’unico partito che voterà compatto per il no è Fratelli d’Italia, ma si attende di capire anche quanti del Movimento 5 stelle, oltre alla senatrice Pola Nugnes ed Elena Fattori, ex del Movimento, si rifiuteranno di accordare la fiducia al nuovo governo. Nel discorso i Draghi, partito alle 10:17 e concluso alle 11:08 (qui la versione integrale) ha ripetuto più volte che per il suo programma di governo il parlamento sarà «fondamentale».

