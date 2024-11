«È un’elezione importantissima per la sue conseguenze, in ballo c’è il futuro della democrazia. Trump ha difeso gli assalitori di Capitol Hill e ha già messo in dubbio l’esito elettorale di questa notte. Ha detto che non gli dispiacerebbe se sparassero alla stampa. E poi abbiamo già sperimentato l’idea di società che ha in mente, contro i lavoratori e a favore dei privilegiati». Elly Schlein commenta così il voto per le presidenziali americani, ospite all’evento di Domani “Il futuro è adesso”, in scena il 5 e 6 novembre a Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

Intervistata da Daniela Preziosi ed Emiliano Fittipaldi, Schlein ha poi parlato di fatti italiani, a partire dalla manovra presentata alla Camera. «Una legge recessiva e senza visione per il futuro del paese. Prima di scriverla non c’è stato confronto con le forze sociali, sindacati, terzo settore, imprenditori. E questo è molto grave. È evidente che Giorgia Meloni ha perso il contatto con la realtà. Penso ad esempio alla sanità, su cui la premier ha dato numeri falsi», attacca Schlein.

Ma allora perché l’opposizione non riesce a essere incisiva e a mettere in difficoltà il governo? Risponde Schlein: «Il Pd in Liguria ha ottenuto un grande risultato. Non non miriamo all’autosufficienza e abbiamo una linea testardamente unitaria. Con gli altri partiti della coalizione ci sono differenze, ma va trovata la quadra. Questa è la linea da seguire e vanno in questa direzione ci sforzi che stiamo facendo in Emilia-Roma e in Umbria. Ma non dobbiamo perdere tempo ad attaccarci tra di noi», dice la segretaria alludendo al M5s e ai partiti centristi.

Il no a De Luca

Schlein dice la sua anche sul via libera del Consiglio regionale della Campania alla possibilità dei tre mandati per il presidente della regione. Una norma che consente a Vincenzo De Luca di ricandidarsi di nuovo alla carica di governatore: «Come ho già detto più volte, il Pd è contrario al terzo mandato. È un limite assolutamente equilibrato. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma questo non cambia la nostra posizione. Non lo supporteremo. Le regole valgono per tutte: ci avrebbe fatto piacere ricandidare Bonaccini in Emilia-Romagna e Decaro a Bari. Loro ci hanno aiutato a costruire una nuova classe dirigente e De Luca dovrebbe fare lo stesso. Se invece qualcuno era abituato diversamente, è bene che si abitui: l’aria è cambiata, io sono stata eletta per questo».

