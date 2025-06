Beppe Grillo sarebbe pronto a riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 stelle. Sarebbe infatti imminente l'avvio di un'azione legale per ottenere il ritorno della piena titolarità del simbolo alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietà. Il fondatore del Movimento avrebbe già dato mandato ai suoi legali.

L'obiettivo è riappropriarsi del nome e del simbolo in vista delle prossime scadenze politiche. La mossa segna l'inizio di una nuova fase di tensione tra il fondatore e la leadership attuale del Movimento: l'assemblea costituente del M5s lo scorso novembre aveva estromesso Grillo durante l’appuntamento di Nova cancellando dallo statuto la figura del garante.

Allora, quasi il 65 per cento degli aventi diritto, 58.029 iscritti avevano partecipato alla votazione. A esprimersi a favore della cancellazione del ruolo del garante è stato l’80,56 per cento dei votanti. «Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in tutti contano davvero» aveva scritto a stretto giro in un post Giuseppe Conte.

© Riproduzione riservata