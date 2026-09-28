Il retroscena sulla resa dei conti

Guerra campana, così è stato affondato Cirielli

Ivan Righi
28 settembre 2026 • 07:00
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Lo scontro inizia dalla campagna elettorale per le regionali. Arianna Meloni non ha gradito le mosse di Cirielli e del deputato Schiano. Presentando il conto a distanza di qualche mese. Il retroscena

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Ridimensionato in Campania il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, dopo la nomina a leader regionale di Gennaro Sangiuliano. Un’operazione partita da lontano, come può raccontare Domani. Quando Cirielli ha deciso di accettare la candidatura alle regionali ha imposto le candidatura di Sangiuliano e Marco Nonno. A sua volta il giornalista ha accettato con l'impegno di un appoggio di Cirielli e del coordinatore provinciale Michele Schiano; quest'ultimo avrebbe garantito in prima persona dav

Ivan Righi