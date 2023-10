La pioggia di razzi che da Gaza ha colpito Israele e l’assalto in corso rivendicato da Hamas ha prodotto reazioni a livello internazionale, soprattutto dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che «siamo in guerra e vinceremo».

Gli scontri sono ancora in corso e alle 12 è stato convocato il consiglio di sicurezza israeliano.

Dall’Italia è stata diramata una nota da parte della presidenza del Consiglio, in cui si legge che «Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi». Per ora palazzo Chigi ha scelto di non fare riferimento diretto ad Hamas.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha condannato «con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza», ha scritto su Twitter.

L’Anpi

«L'attacco folle e irresponsabile di Hamas contro Israele sta creando lutti e devastazioni e ha già innescato una terribile reazione del Paese aggredito. I civili israeliani e palestinesi sono quelli che pagano e pagheranno il prezzo più alto. Tutto ciò nasce da una situazione di occupazione e di conflitto lasciata colpevolmente deteriorare, nel silenzio della comunità internazionale, dopo il fallimento degli accordi di Oslo», si legge in una nota della segreteria nazionale dell'Anpi, secondo cui «Sta iniziando una nuova guerra che può incendiare l'intero Medio Oriente. Solo una soluzione giusta e negoziata può garantire la pace e la convivenza» e «La potenza di fuoco manifestata da Hamas è l'ennesima prova dell'espansione parossistica di un'industria e di un traffico delle armi senza controllo e nelle mani di speculatori sanguinari. Ci aspettiamo un intervento immediato delle Nazioni Unite per la cessazione dell'attacco a Israele affinché si fermi prima che sia troppo tardi questa spirale di morte».

Le opposizioni

Il Movimento 5 Stelle è intervenuto con una nota in cui si esprime «tutta la nostra preoccupazione e l'angoscia per quanto sta accadendo tra la Striscia di Gaza e Israele» e «Condanniamo con fermezza l'attacco armato mosso da Hamas verso Israele e i suoi cittadini. Queste azioni comportano il versamento di altro sangue innocente e allontanano la riuscita di qualsiasi negoziato di pace. Serve ogni sforzo possibile da parte di tutti gli attori in campo e della comunità internazionale affinché si fermino subito le armi e si scongiuri l'inizio di una nuova guerra».

Lorenzo Guerini, Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ed eletto con il Pd, ha espresso «Solidarietà e vicinanza a Israele, sotto un folle attacco terroristico di Hamas. Un atto gravissimo che va condannato con fermezza. La comunità internazionale intervenga subito per fermare questa spirale di guerra e terrore».

