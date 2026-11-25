Forza Italia ha “preso” prima Pretto e poi Matone dalla Lega, che si è subito vendicata reclutando Silvestro e Bicchielli. I meloniani pronti ad accogliere l’ex FI Sala

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Più che le pensioni dividono le poltrone. Non ci sono solo i temi della manovra a creare un fossato nella maggioranza. I rapporti nella destra ricordano il vecchio gioco delle carte del rubamazzetto. Un partito prende un parlamentare, il partito “alleato” ne prende un altro. E via così. La partita riguarda soprattutto Forza Italia e Lega, ma anche Fratelli d’Italia di tanto in tanto cerca di sfilare qualche asso dal mazzo di carte altrui. Del resto, le urne si avvicinano e ogni onorevole è tenta