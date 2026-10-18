Guerriglia a Milano. L’autunno caldo preoccupa Meloni

Giovani incappucciati si sono scontrati con la polizia in zona Duomo. Atteso l’incontro con gli autotrasportatori. Polemica con le toghe
Tanti granelli hanno formato la valanga che sta investendo il governo Meloni. L’autunno caldo delle piazze è arrivato, l’economia boccheggia e i conti non tornano proprio quando la legislatura sta finendo. La premier Giorgia Meloni, pronta a entrare in assetto da campagna elettorale, è invece costretta a mettersi in difesa. Il minimo comune denominatore delle proteste è il carovita: i soldi che «mancano per la scuola ma ci sono per le armi» come gridano gli studenti in piazza; la benzina sempre