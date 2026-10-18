Guerriglia a Milano. L’autunno caldo preoccupa Meloni

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Tanti granelli hanno formato la valanga che sta investendo il governo Meloni. L’autunno caldo delle piazze è arrivato, l’economia boccheggia e i conti non tornano proprio quando la legislatura sta finendo. La premier Giorgia Meloni, pronta a entrare in assetto da campagna elettorale, è invece costretta a mettersi in difesa. Il minimo comune denominatore delle proteste è il carovita: i soldi che «mancano per la scuola ma ci sono per le armi» come gridano gli studenti in piazza; la benzina sempre