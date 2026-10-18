oggi il vertice sull’ordine pubblico

Guerriglia a Milano. L’autunno caldo preoccupa Meloni

Giulia Merlo
18 ottobre 2026 • 19:30
Segui Domani su Google

Giovani incappucciati si sono scontrati con la polizia in zona Duomo. Atteso l’incontro con gli autotrasportatori. Polemica con le toghe 

Tanti granelli hanno formato la valanga che sta investendo il governo Meloni. L’autunno caldo delle piazze è arrivato, l’economia boccheggia e i conti non tornano proprio quando la legislatura sta finendo. La premier Giorgia Meloni, pronta a entrare in assetto da campagna elettorale, è invece costretta a mettersi in difesa. Il minimo comune denominatore delle proteste è il carovita: i soldi che «mancano per la scuola ma ci sono per le armi» come gridano gli studenti in piazza; la benzina sempre

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.