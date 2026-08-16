il legale del faccendiere: «È intuibile che dopo l’attentato il conduttore avesse capito il mandante»

I dubbi di Schlein, Conte e Avs su Ranucci. E l’avvocato di Lavitola manda messaggi

Francesco Crippa
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16 agosto 2026 • 20:33Aggiornato, 16 agosto 2026 • 20:39

Lo sviluppo delle indagini ha cambiato la linea del centrosinistra: difesa a oltranza di Report, ma non del giornalista Rai.  Nessuno lo grida a voce alta, né Schlein né Conte. C’è solo una componente 5 Stelle (ex vigilanza Rai) a fargli ancora da scudo

Sono giorni difficili, per Sigfrido Ranucci. L’attesa della decisione Rai sul futuro della conduzione di Report è attesa in settimana. Un’attesa che il giornalista affronta sempre più solo, perché anche il campo largo mostra le prime crepe nel sostegno al conduttore, mentre è compatto sulla difesa della trasmissione «patrimonio del servizio pubblico». Tanto il Partito democratico quanto il Movimento 5 stelle erano sempre stati pronti a difendere Ranucci dagli attacchi della destra e del governo.

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio