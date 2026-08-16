I dubbi di Schlein, Conte e Avs su Ranucci. E l’avvocato di Lavitola manda messaggi

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Sono giorni difficili, per Sigfrido Ranucci. L’attesa della decisione Rai sul futuro della conduzione di Report è attesa in settimana. Un’attesa che il giornalista affronta sempre più solo, perché anche il campo largo mostra le prime crepe nel sostegno al conduttore, mentre è compatto sulla difesa della trasmissione «patrimonio del servizio pubblico». Tanto il Partito democratico quanto il Movimento 5 stelle erano sempre stati pronti a difendere Ranucci dagli attacchi della destra e del governo.