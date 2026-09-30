Il blitz-carburanti non basta. L’inflazione spaventa Meloni

Secondo l’Istat, a settembre, l’indice nazionale dei prezzi è cresciuto del 4,2 per cento su base annua. È il dato più alto in tre anni. A pesare sono soprattutto i beni energetici. La premier: «Sto scrivendo alla Commissione Ue. Serve flessibilità aggiuntiva per aiutare famiglie e imprese»

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Un capolavoro di politica economica, ma insufficiente per risolvere il problema dell’inflazione. Il fatto che Giorgia Meloni sia stata in grado di convincere Eni a ridurre autonomamente il prezzo dei carburanti alla pompa, e poco dopo ad annunciare uno sconto del 30 per cento sulle bollette di gas e luce rispetto alla sua principale offerta a prezzo fisso, è la dimostrazione della capacità persuasiva della premier. Non è chiaro esattamente come ci sia riuscita, ma di giorno in giorno diventa sem