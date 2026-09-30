verso la manovra

Il blitz-carburanti non basta. L’inflazione spaventa Meloni

Stefano Vergine
30 settembre 2026 • 19:50Aggiornato, 30 settembre 2026 • 20:25
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Secondo l’Istat, a settembre, l’indice nazionale dei prezzi è cresciuto del 4,2 per cento su base annua. È il dato più alto in tre anni. A pesare sono soprattutto i beni energetici. La premier: «Sto scrivendo alla Commissione Ue. Serve flessibilità aggiuntiva per aiutare famiglie e imprese»

Un capolavoro di politica economica, ma insufficiente per risolvere il problema dell’inflazione. Il fatto che Giorgia Meloni sia stata in grado di convincere Eni a ridurre autonomamente il prezzo dei carburanti alla pompa, e poco dopo ad annunciare uno sconto del 30 per cento sulle bollette di gas e luce rispetto alla sua principale offerta a prezzo fisso, è la dimostrazione della capacità persuasiva della premier. Non è chiaro esattamente come ci sia riuscita, ma di giorno in giorno diventa sem

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.