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Le lacrime, il dolore, il vuoto. Sono i sentimenti che prevalgono quando un amico, d'improvviso, muore. E trovano ancora più spazio se di mezzo c'è un suicidio. Luciano Violante, ex presidente della Camera dei deputati ed ex magistrato, vantava un legame speciale con l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che ieri si è tolto la vita nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Probabilmente, stando alle prime ricostruzioni, con un colpo di pistola. Domani ha contattato