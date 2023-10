Andranno ad aggiungersi a Fabio Ciciliano, il commissario recentemente nominato per fare fronte all’emergenza dopo le violenze subite dalle due cuginette al Parco Verde

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano, si tratta del secondo nel giro di pochi mesi, questa volta hanno pesato le indagini che hanno portato all’arresto di un ex assessore per associazione camorristica. Da palazzo Chigi è emerso che sono stati inoltre nominati tre commissari, andranno ad aggiungersi a Fabio Ciciliano, il commissario recentemente nominato per fare fronte all’emergenza dopo le violenze subite dalle due cuginette al Parco Verde.

Pochi giorni fa, Pd e Movimento 5 stelle, avevano sollecitato l’avvio della commissione d’accesso agli atti per verificare lo stato del comune.

La presentazione

Pochi minuti dopo che è emersa la notizia, il governo ha fatto sapere che giovedì, a Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex centro sportivo Delphinia. Ci saranno il sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il commissario di Governo precedentemente nominato Ciciliano e i vertici di Sport e Salute S.p.A.

© Riproduzione riservata