Il governo taglia la sanità, ecco i segreti della manovra

In discesa gli investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l’inflazione. Il governo Meloni prometteva meno tasse, ma la pressione fiscale vola al 43 per cento
La pressione fiscale al massimo, che continua a crescere – di poco ma aumenta – raggiungendo la soglia del 43 per cento. La spesa sanitaria che diminuisce dopo il lieve aumento nell’anno in corso. E i costi del sistema previdenziale che risentono della spinta inflazionistica, causando un peso maggiore sulle casse pubbliche. Tanto che, mentre la Lega chiede “quota 64”, ossia la possibilità di uscire dal lavoro a 64 anni, il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti riporta le raccomandazioni