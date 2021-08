La corsa non è del tutto una novità, già nelle scorse settimane rispondendo a Domani Santori aveva fatto sapere che il suo movimento stava prendendo in considerazione l’ipotesi di farsi avanti per le prossime amministrative, nello specifico per il candidato Pd di Bologna

Adesso è ufficiale: il leader delle Sardine Mattia Santori si candida con il Pd. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio, quando la comunicazione del movimento ha fatto sapere che il 24 si terrà la prima conferenza stampa per la corsa di Santori. «Al 99 per cento è nelle liste del Pd» dicono dalle Sardine, sembra definitivamente sfumata perciò l’ipotesi lista civica. Santori non parlerà fino alla settimana prossima. In queste ore si sta ancora lavorando alla campagna elettorale che sarà, dicono, «in stile Sardine». Finora hanno spinto moltissimo su flash mob ed eventi di piazza.

La corsa non è del tutto una novità, già nelle scorse settimane rispondendo a Domani Santori aveva fatto sapere che il suo gruppo stava prendendo in considerazione l’ipotesi di farsi avanti per le prossime amministrative, nello specifico per il candidato Pd di Bologna, Matteo Lepore: «Ci sentiamo rappresentati dal suo percorso, guarda al coinvolgimento del civismo non solo a parole. Rappresenta quella stessa cerniera che abbiamo provato a costruire fra la politica istituzionale e politica dal basso» aveva spiegato, «a Bologna si gioca la partita fra due idee di centrosinistra. Quello che strizza l’occhio agli industriali e ai partiti moderati e quella che non rinuncia a un’identità sociale ed ecologista».

La conferenza stampa

Martedì 24 agosto ci sarà quindi la conferenza stampa, che Santori terrà insieme al segretario provinciale del Partito democratico di Bologna, Luigi Tosiani :«Illustreranno gli esiti del percorso condotto insieme in vista delle prossime elezioni amministrative» si legge nella comunicazione. Potrebbero esserci annunci anche per altri comuni. Le trattative sono in corso.

