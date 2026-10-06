Il Melonellum procede senza intoppi. E la maggioranza si prepara alle elezioni

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Tutto è andato liscio, come da aspettative. Ieri la Camera ha votato le due fiducie su altrettanti articoli del Melonellum, che introducono le preferenze ma sempre a capilista bloccati e senza quote di genere e l’aumento del numero di firme per le nuove forze politiche. I sì sono stati 226 per il primo voto e 227 per il secondo: discrepanza irrilevante e risultato raggiunto come da aspettative. Così andrà anche oggi, con il terzo voto di fiducia, e la calma piatta fa presagire che sarà lo stesso