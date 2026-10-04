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Il meloniano Messina insulta sui social: «Lei è una zecca che puzza di fogna»

Simone Olivelli
04 ottobre 2026 • 23:55
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Il deputato, uscito da FdI ma sempre sostenitore di Meloni, ha insultato pesantemente un interlocutore sui social per un confronto sulla sospensione del bollo auto. Il parlamentare è stato querelato

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

«Lei è solo una zecca che puzza di fogna». È quanto ha letto una persona che su Facebook ha criticato la sospensione del bollo auto decisa dal governo Meloni nell’anno in cui si voterà per le elezioni politiche. A scagliarsi con questo oxfordiano pensiero, è stato il deputato Manlio Messina. Che alla replica, garbata, ribadisce: «Zecca». Formalmente ex FdI dopo essere migrato nel gruppo misto, Messina resta in maggioranza a sostegno del governo. Dall’aula della Camera rischia di trovarsi in un

Simone Olivelli
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Simone Olivelli

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.