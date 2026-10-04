Il meloniano Messina insulta sui social: «Lei è una zecca che puzza di fogna»

Il deputato, uscito da FdI ma sempre sostenitore di Meloni, ha insultato pesantemente un interlocutore sui social per un confronto sulla sospensione del bollo auto. Il parlamentare è stato querelato

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«Lei è solo una zecca che puzza di fogna». È quanto ha letto una persona che su Facebook ha criticato la sospensione del bollo auto decisa dal governo Meloni nell’anno in cui si voterà per le elezioni politiche. A scagliarsi con questo oxfordiano pensiero, è stato il deputato Manlio Messina. Che alla replica, garbata, ribadisce: «Zecca». Formalmente ex FdI dopo essere migrato nel gruppo misto, Messina resta in maggioranza a sostegno del governo. Dall’aula della Camera rischia di trovarsi in un