Il populismo della destra produce declino economico e sociale

L’arrivo al potere di un partito di ascendenza neo-fascista realizza in pieno l’obiettivo di lungo periodo della destra post 1994. Riportare le lancette della storia a un passato che ignorava o, alla bisogna, calpestava diritti politici e sociali
Certi particolari sono illuminanti. La caparbietà con cui il governo tutto ha voluto una legge che sancisse che l’oro detenuto dalla Banca d’Italia «appartiene al Popolo» (in maiuscolo!) italiano rivela il tasso di populismo della nostra destra, in linea con una lunga storia. L’affermazione reboante che siamo noi, we the people, come recita la costituzione americana, i detentori dei preziosi lingotti soddisfa quell’umore anti-istituzionale e anti-establishment che ha nutrito il successo dei popu