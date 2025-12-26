Il populismo della destra produce declino economico e sociale

true false

Certi particolari sono illuminanti. La caparbietà con cui il governo tutto ha voluto una legge che sancisse che l’oro detenuto dalla Banca d’Italia «appartiene al Popolo» (in maiuscolo!) italiano rivela il tasso di populismo della nostra destra, in linea con una lunga storia. L’affermazione reboante che siamo noi, we the people, come recita la costituzione americana, i detentori dei preziosi lingotti soddisfa quell’umore anti-istituzionale e anti-establishment che ha nutrito il successo dei popu