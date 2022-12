Il 2021 si era chiuso con Mattarella che salutava tutti pronto ad andarsene al termine del settennatto, ma dopo la rielezione a gennaio 2022 torna in diretta dal Quirinale per parlare alla nazione. In mattinata il messaggio di cordoglio per la morte di Benedetto XVI

Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 2021 si era chiuso con un chiaro messaggio di addio che il parlamento non ha voluto cogliere, così a gennaio 2022 è stato rieletto presidente ed eccolo tornare in diretta dal Quirinale puntuale alle 20:30 del 31 dicembre. Lo ha ricordato lui stesso all’inizio del suo intervento, parlando anche della fine anticipata della legislatura e delle elezioni: «Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. È questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro paese, oggi divenuta realtà».

Un riconoscimento alla presidente del consiglio Giorgia Meloni prima di passare alle indicazioni: «La costituzione resta la nostra bussola», ha detto Mattarella ricordando che domani sarà l’anniversario dell’entrata in vigore della Carta, il primo gennaio 1948.

Dalla parte dell’Ucraina

Degli «ulteriori gravi danni» provocati dal conflitto in Ucraina, «la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel consueto messaggio di fine anno agli italiani, ha aggiunto: si prova «profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché, ogni giorno, vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un cumulo di rovine. Vengono bruciate, per armamenti, immani quantità di risorse finanziarie che, se destinaste alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla povertà, sarebbero di sollievo per l'umanità».

L’uguaglianza

Mattarella ricorda che «la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli» di ordine economico e sociale: «Lo stato siamo noi insieme», dal terzo settore alle province: «La Repubblica è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie» e «nel senso civico chi paga le imposte».

Ribadisce l’importanza del sistema sanitario nazionale: «Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive».

Il cordoglio per Ratzinger

A papa Francesco ha mandato un saluto e ribadito il suo «cordoglio per la morte di papa Benedetto XVI». In mattinata il presidente della Repubblica, di fede cattolica, ha inviato il suo messaggio di cordoglio per la morte del papa emerito Benedetto XVI. Nel testo ha detto che si è trattato di «un lutto per l’Italia».

© Riproduzione riservata