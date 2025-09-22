«Ilaria Cucchi è una falsa», il candidato che non vuole pentirsi

true false

«Mo gli scrivo sul suo profilo a questa falsa». Era il 2016 quando Andrea Cardilli, da rappresentante dei carabinieri, scriveva su Facebook contro Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, pestato a sangue nel 2009 e per il quale la Cassazione nel 2022 ha condannato per omicidio preterintenzionale due militari. Cardilli scriveva e Francesco Tedesco, il carabiniere prescritto e super testimone del processo, rispondeva: «Grazie Andre». Oggi Cardilli, sindaco di Colli Del Tronto (Ascoli Piceno) ed ex del