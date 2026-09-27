In fila da Scalfarotto, riceve e dà consigli: «Ma comanda Giorgia»

Emilio Scalfarotto, capo della segreteria tecnica di Fazzolari, riceve gli interlocutori in un’ala di Palazzo Wedekind, sede del quotidiano Il Tempo. E ripete che l’unico che ha la possibilità di parlare con la premier, è il suo sottosegretario

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Riceve varie persone, parla per nome e conto del potentissimo sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari, e garantisce: inutile dimenarsi tanto, dentro Fratelli d’Italia decide Giorgia Meloni. E lei ascolta solo Fazzolari. Emilio Scalfarotto sta aumentando sempre più il proprio peso dentro Palazzo Chigi. Non senza creare malumori. Alla presidenza del Consiglio è capo della segreteria tecnica di Fazzolari, meloniano che segue molti dossier delicati. È stato nominato, dal maggio 2025, nel consiglio