Il braccio destro di Fazzolari nel palazzo del Tempo

In fila da Scalfarotto, riceve e dà consigli: «Ma comanda Giorgia»

Stefano Iannaccone
27 settembre 2026 • 23:50
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Emilio Scalfarotto, capo della segreteria tecnica di Fazzolari, riceve gli interlocutori in un’ala di Palazzo Wedekind, sede del quotidiano Il Tempo. E ripete che l’unico che ha la possibilità di parlare con la premier, è il suo sottosegretario

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Riceve varie persone, parla per nome e conto del potentissimo sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari, e garantisce: inutile dimenarsi tanto, dentro Fratelli d’Italia decide Giorgia Meloni. E lei ascolta solo Fazzolari. Emilio Scalfarotto sta aumentando sempre più il proprio peso dentro Palazzo Chigi. Non senza creare malumori. Alla presidenza del Consiglio è capo della segreteria tecnica di Fazzolari, meloniano che segue molti dossier delicati. È stato nominato, dal maggio 2025, nel consiglio

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.