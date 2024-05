Il leader leghista Salvini: «Non mi basta l'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno è una persona per male». Il coordinatore regionale di FdI, Rosso, ha detto che «l'ipotesi delle elezioni anticipate in Regione a questo punto non si può escludere». Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Perplesso sulla custodia cautelare dopo anni d’indagine»

Gli arresti domiciliari al presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e l’inchiesta per corruzione che ha travolto quello che è già stato ribattezzato “sistema Liguria” ha iniziato a suscitare reazioni sulla scena politica.

Sul fronte del centrodestra, il primo a intervenire è stato Maurizio Lupi, leader di Noi moderati di cui attualmente Toti è presidente: «Ho assistito ad arresti che si sono trasformati in nulla di fatto. Impariamo a credere all’azione della magistratura e a credere che il principio di presunzione di innocenza c’è sempre e non a corrente alternata. Ho imparato anche a mie spese che fare i progressi anche mediatici sia un gravissimo errore. Per dieci anni il governatore della Liguria Giovanni Toti ha governato bene». Quanto alle dimissioni, «le valuterà il presidente Toti. Appartiene alla responsabilità di ognuno ma rincorrere le inchieste della magistratura è sempre un errore».

A difendere il governatore è intervenuta anche la Lega, con il segretario Matteo Salvini che ha ribadito che «Non mi basta l'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male. Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile. Per me ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria», poi ha ricordato che «io stesso sono a processo e rischio la galera perché ho bloccato gli sbarchi».

Anche il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha difeso il collega, parlando di giustizia apparentemente a orologeria: «Sono assolutamente garantista. In questo caso poi conoscendo Giovanni lo ritengo una persona assolutamente seria, per bene, onesta per cui lo sconcerto è ancora maggiore», inoltre «le contestazioni mi sembrano più un teorema che una realtà. Comunque lasciamo spazio alla magistratura per svolgere il suo compito. Io sono vicino a Giovanni».

La posizione di Nordio

A commentare l’indagine è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Non conosco gli atti e da garantista penso sempre alla presunzione di innocenza. Mi è sembrato di capire che si tratta però di fatti che risalgono ad alcuni anni fa e che l'inchiesta non è nata oggi ma tempo addietro. Ho esercitato 40 anni da pubblico ministero e raramente ho chiesto provvedimenti di tutela cautelare dopo anni di indagini, tenuto conto che il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato sono motivi per cui si può arrestare e dopo tanti anni dall'evento che si è verificato e dalle indagini è difficile che possano ancora sussistere».

Un rilievo critico, quello del ministro, che ha aggiunto che «le mie perplessità non sono mai sul momento in cui scatta il provvedimento cautelare rispetto all'imminenza delle elezioni anche perché in Italia si vota molto spesso, se ho delle perplessità tecniche riguardano una misura rispetto al tempo in cui è stato commesso il reato ed è iniziata l'indagine».

La presa di distanze di Fratelli d’Italia

Se tutti gli esponenti di centrodestra hanno voluto essere prudenti, la linea di Fratelli d’Italia è stata leggermente diversa. Pur rispettando l’inchiesta in corso, il coordinatore regionale Matteo Rosso si è spinto a dire che «l'ipotesi delle elezioni anticipate in Regione a questo punto non si può escludere. E bisogna anche vedere le scelte che opererà Toti, magari per difendersi in modo più sereno preferisce dimettersi e cade tutto e si va al voto».

Rispetto alla tempistica della vicenda, ha detto che «Prima di esprimere una valutazione attendo di vedere le carte, leggere bene e capire. Certo è che questa vicenda ci è capitata tra capo e collo, una cosa del genere non ce la saremmo mai aspettata», «Io sono un garantista sempre e per me fino al terzo grado di giudizio prevale la presunzione di innocenza».

La misura cautelare per un reato contro la pubblica amministrazione ha fatto scattare nei confronti di Toti gli effetti della legge Severino, dunque per ora la guida della regione sarà in mano al vice-presidente Alessandro Piana (Lega).

Forza Italia sospende due iscritti

L’indagine ha coinvolto anche due dirigenti iscritti a Forza Italia, i fratelli Maurizio e Arturo Testa. I due sono accusati di aver promesso posti di lavoro e alloggi popolari in cambio di voti per agevolare il clan Cammarata con l’ipotesi di corruzione elettorale in occasione delle regionali del settembre 2020. Attualmente hanno incarichi in provincia di Bergamo e sono considerati vicini al bergamasco Alessandro Sorte, uno degli astri nascenti di FI in quota Marta Fascina. Per entrambi il gip ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Boltiere, in provincia di Bergamo

Il partito ha fatto sapere con una nota che «A seguito dell'indagine che li ha visti coinvolti, sono stati sospesi gli iscritti Maurizio Testa e Arturo Testa», e «Forza Italia, totalmente estranea ai fatti, rivendica i suoi valori garantisti e attende la conclusione delle indagini ed eventuali esiti processuali».

