tra campagna elettorale e realtà

Inflazione e bollette. Ma Giorgetti promette: «Manovra espansiva»

Giulia Merlo
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18 settembre 2026 • 20:08Aggiornato, 18 settembre 2026 • 20:48

Il ministro dell’Economia mette in guarda sui prossimi rischi. Intanto Meloni “dialoga” con Schlein per dividere il campo largo

L’Italia rischia di finire travolta dalla tempesta perfetta del caro energia e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo sa bene: con le crisi dei due stretti – Hormuz e Bab el Mandeb – l’approvvigionamento di fonti è sempre più complicato e soluzioni ai conflitti ancora non se ne vedono. Ecco perché il vertice del Mef, che ha partecipato al Portofino Talks, non ha usato eufemismi: «Lo shock energetico» che si è già manifestato con «l’incremento del prezzo dei carburanti che è quello più

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.