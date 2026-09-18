Inflazione e bollette. Ma Giorgetti promette: «Manovra espansiva»

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L’Italia rischia di finire travolta dalla tempesta perfetta del caro energia e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo sa bene: con le crisi dei due stretti – Hormuz e Bab el Mandeb – l’approvvigionamento di fonti è sempre più complicato e soluzioni ai conflitti ancora non se ne vedono. Ecco perché il vertice del Mef, che ha partecipato al Portofino Talks, non ha usato eufemismi: «Lo shock energetico» che si è già manifestato con «l’incremento del prezzo dei carburanti che è quello più