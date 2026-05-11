All’Inps c’è Di Meglio, vittoria Lollo-Vitale per l’area legale

Fabio Vitale, componente del cda e fedelissimo di Francesco Lollobrigida, sta portando a casa la nomina di Alessandro Di Meglio come coordinatore dell’area legale

true false

È l’ultimo miglio prima del traguardo. Fabio Vitale, consigliere dell’Inps, sta per vincere la sua partita: Alessandro Di Meglio sarà investito dell’incarico di coordinatore dell’area legale dell’istituto di previdenza. Vitale è molto più di un semplice consigliere. Vicinissimo al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che lo ha voluto alla guida di Agea, cassaforte del mondo agricolo, il dirigente è sempre più potente. L’eroe dei due mondi della destra, dall’agricoltura alla previde