Chiara Braga (Pd): «Le primarie non sono una guerra civile. E chi lo dice svuota i gazebo»

La capogruppo alla Camera: «L’assemblea nazionale preparerà la campagna elettorale. La destra criminalizza i giovani che sono in piazza e nelle tende, ma loro hanno ragione: ascoltiamoli»

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Quest’anno i deputati Pd sono andati a Rondine, la cittadella della pace fondata da Franco Vaccari vicino a Arezzo. Hanno organizzato un seminario in un luogo ad alto tasso di intensità umana, dove i ragazzi, spesso provenienti da luoghi di conflitto, imparano il Metodo Rondine, la trasformazione creativa dei conflitti. La battuta è facile: sarà un expertise che servirà al Pd, e parecchio, al tavolo del programma e nelle future primarie. Il seminario a porte chiuse è stato organizzato da Chiar