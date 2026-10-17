L’Intervista

Chiara Braga (Pd): «Le primarie non sono una guerra civile. E chi lo dice svuota i gazebo»

Daniela Preziosi
17 ottobre 2026 • 07:00
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La capogruppo alla Camera: «L’assemblea nazionale preparerà la campagna elettorale. La destra criminalizza i giovani che sono in piazza e nelle tende, ma loro hanno ragione: ascoltiamoli»

Quest’anno i deputati Pd sono andati a Rondine, la cittadella della pace fondata da Franco Vaccari vicino a Arezzo. Hanno organizzato un seminario in un luogo ad alto tasso di intensità umana, dove i ragazzi, spesso provenienti da luoghi di conflitto, imparano il Metodo Rondine, la trasformazione creativa dei conflitti. La battuta è facile: sarà un expertise che servirà al Pd, e parecchio, al tavolo del programma e nelle future primarie. Il seminario a porte chiuse è stato organizzato da Chiar

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.