intervista

Paolo Dal Checco: «Sui cyberattacchi non alimentiamo inutili paure»

Giulia Merlo
10 novembre 2026 • 20:25
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Il consulente informatico spiega che l’infrastruttura pubblica è protetta «ma servono più investimenti». Sguarniti invece sono i privati: «200 euro per pc per alzare la sicurezza»  

Gli attacchi cyber sono diventati la nuova frontiera del rischio e producono un allarme sociale tanto maggiore quanto più oscura è la materia. Ieri al Viminale si è riunito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi e alla presenza delle forze di polizia e dei servizi di intelligence, con l’obiettivo di valutare il rafforzamento dei livelli di protezione e verificare i sistemi ritenuti più vulnerabili. «La via principale è quella di aume

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.