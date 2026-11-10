Paolo Dal Checco: «Sui cyberattacchi non alimentiamo inutili paure»

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Gli attacchi cyber sono diventati la nuova frontiera del rischio e producono un allarme sociale tanto maggiore quanto più oscura è la materia. Ieri al Viminale si è riunito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi e alla presenza delle forze di polizia e dei servizi di intelligence, con l’obiettivo di valutare il rafforzamento dei livelli di protezione e verificare i sistemi ritenuti più vulnerabili. «La via principale è quella di aume