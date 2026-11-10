Zingaretti: «Il riarmo Ue un grave errore, la priorità è la guerra ibrida»

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Nicola Zingaretti (capodelegazione del gruppo Pd a Bruxelles, ndr) sulle possibili responsabilità degli attacchi hacker di questi giorni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice «guardiamo a Est». Allude alla Russia. Anche secondo lei bisogna «guardare ad Est»? Il ministro degli Esteri ha espresso questa valutazione, e sono sicuro che lo ha fatto su dati di cui è a conoscenza. Quello che mi sembra evidente è che i governi europei, dopo tante parole, si sono trovati impreparati a questa esca