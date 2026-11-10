Intervista

Zingaretti: «Il riarmo Ue un grave errore, la priorità è la guerra ibrida»

Daniela Preziosi
10 novembre 2026 • 06:00
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L’ex segretario Pd: Meloni nega l’evidenza, serve un salto in avanti nella difesa comune e investire su nuovi strumenti comuni per contrastare il cyber crime e la guerra ibrida

Nicola Zingaretti (capodelegazione del gruppo Pd a Bruxelles, ndr) sulle possibili responsabilità degli attacchi hacker di questi giorni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice «guardiamo a Est». Allude alla Russia. Anche secondo lei bisogna «guardare ad Est»? Il ministro degli Esteri ha espresso questa valutazione, e sono sicuro che lo ha fatto su dati di cui è a conoscenza. Quello che mi sembra evidente è che i governi europei, dopo tante parole, si sono trovati impreparati a questa esca

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.