true false

L’Italia può uscire dalla procedura di infrazione nella prossima primavera, ma deve mantenere la prudenza sui conti. Insomma, niente mani libere sulla manovra. Intanto sta arrivando un inverno complicato per le forniture di gas. L’Eni ha lanciato l’allarme: se dovesse arrivare il freddo, si potrebbe andare in sofferenza. Ma Giorgia Meloni sembra più preoccupata dalla necessità di promuovere, via social, la manovra. «C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza. Noi lavoriamo perché s