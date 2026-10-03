Io ballo da solo, chi usa Conte contro il Pd

Schlein parla di come restituire «protezione e speranza» a un paese stressato, arrabbiato, impaurito, dopo quattro anni di governo della destra. Sarebbe un programma di governo, se non fosse che subito dopo nel centrosinistra si è tornati a parlare d'altro

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Oggi, sabato, è la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, in ricordo del 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa affondò una barca carica di eritrei. Morirono almeno 368 migranti. Per questa giornata 2026 ero a Civitavecchia, con il giornalista Vincenzo Montalcini che ha fatto vedere alle ragazze e ai ragazzi dei licei il documentario sulla strage di Cutro, quando morirono in almeno 94. Era il 26 febbraio 2023. Vincenzo ha consegnato ai ragazzi qualche frammento della barca affondata, i