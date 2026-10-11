Contrordine Romeo: il Riformista ignora Israele e il 7 ottobre

L’editore Romeo avrebbe imposto al direttore Velardi di non pubblicare più articoli su Israele, su un giornale che da almeno due anni punta quasi tutto sul posizionamento filoisraeliano. Una decisione arrivata ala vigilia del terzo anniversario dei massacri del 7 ottobre e che ormai dura da giorni

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C’è un giornale in Italia che negli ultimi anni si è caratterizzato per la sua postura filoisraeliana: il Riformista. Da giorni, però, quello stesso giornale non pubblica più articoli su Israele. La scelta editoriale sarebbe stata imposta dall’editore Alfredo Romeo al direttore Claudio Velardi. Uno smacco doppio per Velardi, perché l’input è giunto il 6 ottobre, quando la redazione stava impostando il giornale incentrandolo sul terzo anniversario dei massacri del 7 ottobre. Da allora, il quotidi