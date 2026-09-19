Tra palco e realtà: in Italia la povertà dilaga ma il governo fa finta di niente

Nel suo rapporto annuale l’Istat fotografa un paese che non entra nella propaganda dei partiti al potere. Undici milioni di persone sono a rischio povertà e quasi un milione e 300mila i bambini in povertà assoluta, il valore più alto mai registrato dal 2014. Famiglie che sono costrette a scegliere se pagare l’affitto, le bollette o una visita medica imprevista

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Cinque milioni e settecentomila persone in povertà assoluta. È questo il numero che dovrebbe bastare a misurare la distanza della narrazione politica tra palco e realtà del governo Meloni. Eurostat a maggio stimava che le persone a rischio povertà nel nostro paese sono il 18,6 per cento, oltre due punti sopra la media Ue. Dati da far tremare le vene e i polsi, eppure il governo resta sostanzialmente immobile di fronte alle istanze dei cittadini alle prese con il caro energia, l’aumento del carre