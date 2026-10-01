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Un giorno da tv Italiana. Ma non era meglio un canale solo di teche?

Alice Valeria Oliveri
01 ottobre 2026 • 20:06
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«Persone, paesaggi, tradizioni e trasformazioni, borghi, artigianato e impresa, made in Italy, natura e ambiente, enogastronomia, turismo del patrimonio, eventi e folklore, innovazione e sostenibilità, musica e cultura popolare». Non è un elenco salviniano ma il comunicato stampa con cui la Rai dichiara i pilastri del nuovo canale

Una giornata particolare. Non quella di Ettore Scola sui terrazzi romani, ma quella trascorsa davanti al nuovo canale Rai anticipato durante gli ultimi palinsesti e ora in onda, a spese di Rai Scuola, sul canale 57. Ma non siamo qui a fare polemiche, ché le critiche all’operazione Italiana ci sono già da ben prima che nascesse. Sotterriamo per un giorno l’ascia di guerra e seppelliamo il telecomando nel divano, come è toccato fare a chi scrive questo piccolo reportage catodico dall’ultima creatu

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri

Scrittrice