Un giorno da tv Italiana. Ma non era meglio un canale solo di teche?

«Persone, paesaggi, tradizioni e trasformazioni, borghi, artigianato e impresa, made in Italy, natura e ambiente, enogastronomia, turismo del patrimonio, eventi e folklore, innovazione e sostenibilità, musica e cultura popolare». Non è un elenco salviniano ma il comunicato stampa con cui la Rai dichiara i pilastri del nuovo canale