Un giorno da tv Italiana. Ma non era meglio un canale solo di teche?

«Persone, paesaggi, tradizioni e trasformazioni, borghi, artigianato e impresa, made in Italy, natura e ambiente, enogastronomia, turismo del patrimonio, eventi e folklore, innovazione e sostenibilità, musica e cultura popolare». Non è un elenco salviniano ma il comunicato stampa con cui la Rai dichiara i pilastri del nuovo canale
Una giornata particolare. Non quella di Ettore Scola sui terrazzi romani, ma quella trascorsa davanti al nuovo canale Rai anticipato durante gli ultimi palinsesti e ora in onda, a spese di Rai Scuola, sul canale 57. Ma non siamo qui a fare polemiche, ché le critiche all’operazione Italiana ci sono già da ben prima che nascesse. Sotterriamo per un giorno l’ascia di guerra e seppelliamo il telecomando nel divano, come è toccato fare a chi scrive questo piccolo reportage catodico dall’ultima creatu