«Grazie al presidente Usa Joe Biden che ha reso possibile la diffusione del rapporto sull’assassinio del giornalista e blogger Jamal Khashoggi, il mondo viene a conoscenza che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman "ha approvato un piano per ucciderlo o catturarlo". A questo punto il senatore Matteo Renzi si dimetta immediatamente dal board di Future investment iniziative da cui percepisce 80mila dollari l’anno”: lo chiede il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.

«Nel documento dell'intelligence Usa – aggiunge – si riporta che il principe saudita Salman vedeva Kashoggi come una minaccia al regno al tal punto di sostenere ampiamente l'uso della violenza se necessario per metterlo a tacere. Renzi, che è stato presidente del consiglio dei ministri e che alcune settimane fa ha sostenuto insieme al principe saudita i progetti della città The Line per la cui realizzazione sono stati rasi al suolo villaggi di tribù locali definendo tutto ciò un nuovo rinascimento, non può rimanere un minuto in più dentro quella fondazione».

«Un politico illuminato – conclude l’esponente dei Verdi – deve avere sempre come faro della sua azione politica la difesa dei diritti umani, dell’ambiente e non dare nessuna sponda ad un regime che si e’ reso responsabile della repressione dei dissidenti con la violenza come accaduto drammaticamente a Kashoggi: Renzi prenda le distanze dal regno saudita e si dimetta dalla future investment iniziative”.

