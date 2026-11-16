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La rivalutazione del vitalizio è stata abolita, ma gli ex deputati stanno passando comunque all’incasso, proprio in questi giorni, con un conguaglio per il rimborso del pregresso. Portandosi a casa qualche migliaio di euro.

Nella riunione dell’ufficio di presidenza dello scorso 8 ottobre è stata votata l’abrogazione della norma che garantiva l’aggiornamento annuale all’inflazione Istat. Solo che la disposizione sullo stop all’indicizzazione entrerà in vigore dal gennaio 2027. Ma gli ex onorevoli hanno comunque ottenuto un contentino, vendendo premiato il ricorso presentato da un gruppo di beneficiari del vitalizio.

La Camera ha dato il via libera al riconoscimento di quanto dovuto a titolo di rivalutazione dall’anno 2022 fino al 2026. Sarà disposto un sostanzioso riconoscimento, poi, agli eredi del vitalizio, ossia i titolari delle pensioni e dei trattamenti previdenziali pro-rata, diretti e di reversibilità.

Nel pagamento di novembre dovrebbe arrivare un primo anticipo del conguaglio da parte di Montecitorio, per chiudere poi la pratica nel bonifico di dicembre. Un tema che suona come una beffa in temi di manovra economica, firmata Meloni, che prevede un taglio alla rivalutazione delle pensioni.

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