Il terzo grado di giudizio ha dato ragione al ricorso di un dipendente di una cooperativa di vigilanza che lavorava per il Carrefour. Il principio è l’articolo 36 della Costituzione e non il contratto collettivo nazionale: la retribuzione può essere stabilita dal giudice e deve consentire non solo di uscire dalla povertà «ma anche di partecipare ad attività culturali, educative e sociali»

La Cassazione anticipa la politica: ha stabilito che bisogna garantire il «salario minimo costituzionale» e può essere fissato dal giudice in modo che sia proporzionato e sufficiente a garantire gli standard minimi di legge, che per la Cassazione significa che deve dare la possibilità di «vivere una vita a misura d’uomo».

La sentenza 27711 ha dato ragione al dipendente di una cooperativa, la Servizi Fiduciari di Torino, vigilante in un Carrefour, che lamentava la non conformità all'articolo 36 della Costituzione del suo contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Corte d'Appello si era fermata, riconoscendo un primato alla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione, invece, della Costituzione: la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e la contrattazione collettiva «non può tradursi in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale».

Il giudice, si legge nella sentenza, è chiamato a intervenire in ultima istanza, dopo i sindacati e il legislatore, ma deve fare riferimento prima di tutto alla Carta: si parla notoriamente di «lavoro povero», ovvero di «povertà nonostante il lavoro» e la Costituzione impone di garantire la dignità del lavoro.

La sentenza fa riferimento alla necessità che ci sia un minimo anche oltre la contrattazione collettiva sindacale: «Risulta pertanto che nel nostro ordinamento una legge sul "salario legale"» non possa realizzarsi «attraverso un rinvio in bianco alla contrattazione o collettiva; posto che il rinvio va inteso nel quadro costituzionale che impone un minimum». Allo stesso modo il giudice chiamato a pronunciarsi non può fermarsi ai Ccnl.

I riferimenti

Il giudice deve in via preliminare fare riferimento alla contrattazione nazionale di categoria, dalla quale però può «motivatamente discostarsi» se questa è in contrasto con il principio di proporzionalità e sufficienza fissati dalla Costituzione. In secondo luogo, ai fini della determinazione del «giusto salario minimo costituzionale» il giudice può riferirsi a contratti collettivi di settori affini.

Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata, il giudice può fare riferimento all'occorrenza a indicatori economici e statistici, come suggerito dalla Direttiva Ue dello scorso anno. Oltre alla Costituzione infatti vale anche la direttiva 2022/2041 che ha l'obiettivo della «convergenza sociale verso l'alto» dei salari per assicurare condizioni di vita adeguate, quindi non solo deve consentire «di uscire dalla povertà, ma anche di partecipare ad attività culturali, educative e sociali».

Il commento di Grimaldi

Per Marco Grimaldi, di Europa Verde, partito che ha firmato la proposta di legge sul salario minimo attualmente in discussione alla Camera insieme a Pd, M5s, PiùEuropa, Azione e Sinistra Italiana si tratta di una «sentenza storica per il diritto del lavoro e il tema ineludibile di un salario minimo legale».

Grimaldi sottolinea: «È la prima volta che questo dibattito arriva in Cassazione, sancendo che il giudice può mettere in discussione i contratti poveri come il Ccln Servizi Fiduciari. Ed è la prima volta - aggiunge Grimaldi - che la Cassazione parla di “povertà nonostante il lavoro”, introducendo in sostanza al massimo grado la categoria di lavoro povero nel dibattito giurisprudenziale». Dopo questa sentenza, «il governo non può far finta di niente».

© Riproduzione riservata