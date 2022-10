Giorgia Meloni lo ha ribadito in più di un’occasione, anche durante la discussione per la fiducia: vuole essere chiamata “signor presidente”. E anche gli uffici si adeguano. Il segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, ha diffuso una circolare, inviata a tutti i ministeri: «Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il presidente del Consiglio dei ministri è: “Il signor presidente del Consiglio dei ministri, on. Giorgia Meloni”».

La presidente del Consiglio, rivolgendosi alla capogruppo del Pd Debora Serracchiani alla Camera, aveva detto: «si è fatta polemica il presidente, la presidente e su questo abbiamo un’idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare “capatrena”».

