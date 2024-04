A due settimane dall’approvazione in via definitiva dell’European media freedom Act da parte del Consiglio dell’Unione europea, anche in Italia si torna a parlare di libertà di stampa. Con toni molto diversi, però.

Il regolamento europeo mira ad attuare misure di salvaguardia contro l’interferenza politica nelle decisioni editoriali dei fornitori di servizi mediatici sia privati che pubblici, ma anche a mettere in campo nuove tutele per la protezione dei giornalisti e delle loro fonti, garantendo la libertà e il pluralismo dei media.

In commissione Affari costituzionali e Giustizia alla Camera, invece, è all’esame il ddl sulla Cybersicurezza e gli emendamenti presentati vanno in direzione diversa non solo rispetto all’Unione europea, ma anche ad un altro disegno di legge incardinato in Senato e a prima firma del meloniano Alberto Balboni, che punta a cancellare il carcere per i giornalisti in caso di diffamazione.

Il carcere

Dentro il centrodestra, infatti, sembra in corso un cortocircuito: il ddl di Balboni, presentato proprio come quello che cancellerà il carcere per i giornalisti, ha ricevuto un emendamento del relatore di FdI, Gianni Berrino, che reintroduce invece il carcere fino a 3 anni e la multa fino a 120mila euro per «condotte reiterate e coordinate» di diffusione di notizie false. E lo stesso si sta facendo alla Camera, dove il centrodestra sembra ben propenso ad accogliere un emendamento al ddl Cybersicurezza presentato dal responsabile Giustizia di Azione, Enrico Costa, che prevede il carcere da 6 mesi a 3 anni per chi divulga notizie che sa essere state acquisite in maniera illecita: «Va bene non prevedere il carcere ai giornalisti per la diffamazione, ma diritto di cronaca non significa immunità. Chi pubblica informazioni che sa essere state rubate attraverso fatti di reato, tipo accessi abusivi ai sistemi informatici o intercettazioni abusive, va punito, perché questo non è diritto di cronaca», ha detto.

Nella formulazione di Costa, questa nuova fattispecie di reato si applica a tutti i casi in cui non ci sia il concorso nel reato di accesso abusivo a sistema informatico, che è invece l’ipotesi per cui sono indagati i giornalisti di Domani nell’inchiesta sulla presunta fuga di notizie dalla Procura nazionale antimafia ad opera del finanziere Pasquale Striano. Per stessa ammissione del deputato, l’emendamento da lui presentato serve a modificare l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che ha considerato tutelata dal diritto di cronaca la condotta giornalistica in questi casi.

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche l’emendamento di Italia viva, a firma Maria Elena Boschi, mentre quello di Forza Italia va oltre, prevedendo per i giornalisti il reato di ricettazione e la pena da 2 a 8 anni.

Contrario a questa visione è il responsabile informazione del Pd, Sandro Ruotolo: «L’atteggiamento è quello di colpevolizzare i giornalisti che fanno il loro mestiere. È un atteggiamento da democratura, molto Viktor Orban e poco Altiero Spinelli». Un modo distorto di intendere lo stato di diritto: «I potenti e il potere non vogliono il controllo democratico attraverso l’informazione. Di qui l’odio per i giornalisti, senza capire che la qualità della nostra democrazia dipende dalla libera di informazione e un giornalista libero se ha una notizia la deve pubblicare. Ci rivolgeremo all’Europa».

Il caso Agi

Non è solo il ddl sulla Cybersicurezza a evidenziare come la maggioranza di centrodestra punti a incidere sul diritto all’informazione. Anche il caso della compravendita dell’Agi - l’agenzia stampa di proprietà dell’Eni - da parte del gruppo imprenditoriale del deputato leghista Antonio Angelucci solleva una questione rispetto all’European media freedom Act.

Il regolamento, infatti, serve a impedire la concentrazione nel mercato dei media e l’indipendenza rispetto al potere politico e contro la cessione al gruppo privato che già è proprietario del Tempo, di Libero e del Giornale, si sono mossi sia i giornalisti che il Pd. I giornalisti dell’Agi hanno proclamato uno sciopero e il comitato di redazione ha sottolineato il pericolo che si correrebbe se la trattativa per l’acquisto andasse in porto.

«Chiediamo alla Commissione Europea di valutare la vendita, perchè darebbe luogo a un colossale conflitto d'interesse e a un attacco al pluralismo e alla libertà di informazione in conflitto con le norme europee», hanno scritto in una nota Ruotolo e Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

Intanto, però, la maggioranza procede spedita sia in parlamento che fuori nella direzione di costruire recinti penali all’informazione.

