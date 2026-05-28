La destra non ha vinto a Venezia, ma a Mestre e Marghera

È sempre così, a Venezia ormai ci siamo rassegnati: non contiamo niente, siamo troppo pochi, il nostro sindaco si elegge a Mestre e Marghera, che comprensibilmente scelgono chi risulta più propizio ai loro interessi. Simone Venturini non è il nostro sindaco, non volevamo lui: la mia non è una sensazione, è il dato delle urne

true false

È sempre così, a Venezia ormai ci siamo rassegnati: non contiamo niente, siamo troppo pochi, il nostro sindaco si elegge a Mestre e Marghera, che comprensibilmente scelgono chi risulta più propizio ai loro interessi. Simone Venturini non è il nostro sindaco, non volevamo lui: la mia non è una sensazione, è il dato delle urne

Non dovrebbe cantare vittoria con toni troppo trionfali Simone Venturini, il nuovo sindaco di Venezia. Le urne hanno dimostrato che la città non è dalla sua parte e non è soddisfatta della gestione della giunta precedente, di cui era assessore. Venturini è un sindaco eletto a Mestre e Marghera (dove è nato e cresciuto) che, grazie allo schiacciante squilibrio demografico fra i vari centri del comune, si troverà a governare anche Venezia. E lasciamo perdere che anche lui, come assessore al Turism