La finta emergenza. Il tetto agli stranieri in un decreto legge

Valditara ha spiegato che così sarà in vigore «per i nuovi arrivi». Forzati i requisiti di necessità e urgenza per la rincorsa a destra

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Il governo ha scelto il decreto legge come strumento per le norme che impongono il tetto del 30 per cento di alunni stranieri che non parlano italiano nelle classi e il divieto di indossare burqa e niqab. A confermarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Il testo approderà oggi in Consiglio dei ministri ed entrerà immediatamente in vigore, «perché urge intervenire da quest’anno», ha spiegato durante una conferenza stampa della Lega, in cui è stato presentato anc