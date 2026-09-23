il consiglio dei ministri sulla scuola

La finta emergenza. Il tetto agli stranieri in un decreto legge

Giulia Merlo
Segui Domani su Google
23 settembre 2026 • 20:05

Valditara ha spiegato che così sarà in vigore «per i nuovi arrivi». Forzati i requisiti di necessità e urgenza per la rincorsa a destra

Il governo ha scelto il decreto legge come strumento per le norme che impongono il tetto del 30 per cento di alunni stranieri che non parlano italiano nelle classi e il divieto di indossare burqa e niqab. A confermarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Il testo approderà oggi in Consiglio dei ministri ed entrerà immediatamente in vigore, «perché urge intervenire da quest’anno», ha spiegato durante una conferenza stampa della Lega, in cui è stato presentato anc

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.