La Lega ha deciso presentare un esposto all’Autorità garante delle comunicazioni contro la Rai per Fedez, Blanco, Rosa Chemical e Chiara Ferragni al festival di Sanremo. Due i punti che secondo la Lega non vanno: lo spettacolo non adatto ai bambini e la pubblicità occulta a Instagram e Meta.

Il centrodestra già mentre andava avanti la kermesse ha reso chiaro che mira al cambio dei vertici in Rai, e continuano i colpi dopo le minacce di censura.

I parlamentari leghisti Elena Maccanti e Giorgio Maria Bergesio hanno definito lo show di Sanremo «non decoroso né rispettoso nei confronti di tutti gli italiani che pagano il canone», uno spettacolo non adatto ai «più piccoli» e inadatto al servizio pubblico in fascia protetta.

Nel mirino dell’inquisizione leghista Blanco perché ha preso a calci le rose sul palco «con veemenza» e la performance si Rosa Chemical. Il rapper durante la sua esibizione di “Made in Italy” si è avvicinto a Fedez, e per la Lega è inaccettabile che abbiano «mimato un atto sessuale tra il pubblico».

A proposito di famiglia “Ferragnez”, l’esposto fa riferimento anche alla “pubblicità occulta” fatta da Chiara Ferragni al gruppo Meta, le cui piattaforme, Instagram e Facebook, sono state più volte menzionate durante il festival.

Ferragni è sotto accusa per aver «pubblicizzato» il profilo Instagram di Amadeus che, aperto in occasione del Festival, ha visto i propri followers crescere esponenzialmente durante le serate di gara.

