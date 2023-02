La procura di Imperia ha indagato il cantante Blanco con l’accusa di danneggiamento in seguito alla sua esibizione al Festival di Sanremo.

Nella serata, dopo aver iniziato la sua esibizione Blanco ha danneggiato la scenografia presente sul palco, distruggendo vasi e fiori. Un fuori programma che è stato accolto con diversi fischi da parte del pubblico in Sala e con stupore dal conduttore Amadeus. L’artista si è immediatamente giustificato dicendo che la sua reazione è stata dovuta a problemi tecnici con l’audio in cuffia che gli hanno creato diversi problemi durante la sua esibizione.

Il giorno seguente Blanco ha scritto un messaggio di scuse, ai fan e a tutti gli spettatori, che ha postato sui suoi social.

Da dove nasce l’inchiesta

Il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, ha detto che «è stato aperto un fascicolo perché c'è un un esposto da parte del Codacons per danneggiamento aggravato di beni pubblici. Vedremo coa ci dirà la Rai. Se si tratta di una messa in scena e se c'era un accordo non si tratta di alcun reato. Ma fino a prova contraria, visto che la Rai ha detto di essere stata sorpresa dal gesto, in astratto il reato è configurabile .perché l'artista ha spaccato dei beni pubblici». Sul caso c’erano stati anche alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera stessa dell’esibizione.

