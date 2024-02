Il partito di Matteo Salvini ha deciso di fare un passo indietro e ha ritirato l’emendamento sul terzo mandato ai sindaci. Secondo indiscrezioni ci sarebbero trattative in corso in maggioranza sulle elezioni regionali e provinciali

La Lega ha deciso per il passo indietro. Ritirato l’emendamento sul terzo mandato ai sindaci che aveva creato spaccature interne alla maggioranza negli ultimi giorni. La modifica al testo base del decreto Elezioni sarebbe dovuto essere votato giovedì mattina, ma all’ultimo i leghisti hanno deciso di rinunciare.

Resta per il momento in piedi quello che propone una deroga ai presidenti di Regione, su cui il governo si è rimesso all’aula. In caso di voto a sostegno del testo della Lega, dunque, non si tratterebbe di un voto contro il governo. Slitta la pomeriggio il voto in commissione Affari costituzionali del Senato sull'emendamento per il terzo mandato ai governatori.

Il voto in commissione Affari costituzionali del Senato sull'emendamento per il terzo mandato ai presidenti è slittato al pomeriggio. L'Aula del Senato è infatti convocata alle 10 e 8 senatori devono andare in Assemblea. Le votazioni sul decreto elezioni proseguiranno dalle 13.30.

Nessun passo indietro, conferma Matteo Salvini. «Vota il Parlamento, andiamo avanti. Vota il parlamento. Non l’ascolteranno». Questa la risposta del vicepremier ad Agorà Rai Tre alla domanda se i parlamentari della Lega accoglieranno l’invito del presidente della commissione Affari costituzionali del Senato di FdI, Alberto Balboni, di ritirare l’emendamento sul Terzo mandato.

Sull'emendamento per il Terzo mandato ai sindaci delle grandi città il governo e il relatore hanno espresso parere negativo, secondo quanto si apprende. Secondo fonti parlamentari, poi, sarebbero in corso trattative interne alla maggioranza, nello specifico sulle elezioni regionali in Basilicata e quelle provinciali.

