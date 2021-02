Potrebbe essere greenwashing, o forse no. Se le parole faranno la differenza si vedrà solo quando il riordino dei ministeri, a partire dalla trasformazione di quello dell’Ambiente in Transizione ecologica, andrà in Gazzetta ufficiale, quello che è chiaro è che Mario Draghi e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini si stanno preparando per stupire tutti: nell’ultima bozza è hanno deciso di cambiare il nome del Mit trasformandolo in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il mantra di Giovannini

In questi giorni i nuovi ministri di Draghi, come chiesto espressamente il presidente del consiglio, sono stati perlopiù silenti. Giovannini, persona solitamente disponibile e prolifico autore di articoli, ha taciuto sulle sue intenzioni. Mentre il ministero della transizione Ecologica ha fatto discutere, niente è trapelato sul suo dicastero che dovrà avere a che fare con una quota sostanziosa dei 209 miliardi del Recovery plan per le grandi infrastrutture, e che si dovrà occupare – dando retta alle indicazione sulle semplificazioni di Draghi alla Camera – di rivoluzionare il codice degli appalti. In passato però, l’ex ministro del Lavoro e portavoce dell’Asvis, alleanza per lo Sviluppo sostenibile, Giovannini ha reso chiaro che la sostenibilità è la sua parola magica: a lui si deve la trasformazione del Cipe, comitato interministeriale per la programmazione economica, in comitato interministeriale per la programmazione economica, in Cipess, comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. La sua associazione infatti è riuscita a far passare tramite un emendamento firmato dal Pd la rinominazione. Da ministro, nel silenzio generale, è tornato a colpire. Si attende adesso di capire se il consiglio dei ministri approverà questa modifica. Nella stessa riunione d’altronde verrà varato il ministero della Transizione ecologica, verrà ridimensionato il ministero dello Sviluppo economico e nasceranno il comitato interministeriale per la transizione e il ministero del Turismo. Di mobilità sostenibile nei giorni scorsi si parlava solo nello schema di definizione del ministero della Transizione, nessun riferimento a ulteriori cambi, ma questo è il momento giusto per rimescolare le carte.

© Riproduzione riservata