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Nella giornata del milione di cittadini nelle piazze e nei cortei delle città italiane per lo sciopero generale organizzato dalla Cgil, la maggioranza di centrodestra ha preferito il silenzio e la minimizzazione. «Quello di oggi non è uno sciopero generale ma quello di un sindacato che ha rotto l’unità sindacale», ha commentato il vicepremier Antonio Tajani parlando di «sciopero politico». Le manifestazioni Sarà, ma intanto, nelle piazze, i giovani hanno gridato contro un governo che privilegi