Adesso la Rai si scusa con Morra. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) finito nelle polemiche per le sue parole sulla presidente Jole Santelli recentemente venuta a mancare, era stato rimandato indietro dopo essere stato invitato in una trasmissione Rai. Ospite a “Mezz’ora in più”, condotto da Lucia Annunziata, ha ricevuto le scuse della televisione pubblica con un messaggio che la giornalista ha letto in diretta tv.

«La Rai si scusa con il presidente della commissione parlamentare antimafia, senatore Nicola Morra, per le modalità con cui è stata rinviata la sua partecipazione al programma Titolo V di venerdì scorso, ribadendo che si è trattato di errori dovuti alla concitazione di quelle ore e la Rai rinnova le sue scuse» ha letto Annunziata. Poi ha aggiunto: «Le basta?»

Morra ha risposto: «Io continuo a rimanere molto perplesso».

La sanità calabrese

Nonostante non si sia detto soddisfatto, Morra ha continuato l’intervista passando al tema della sanità in Calabria: «se Cosa nostra, 'Ndrangheta e Camorra possono metter in campo risorse per 500 milioni di euro, battendo sul tempo anche l'Unione europea, forse è su questo che si dovrebbe ragionare».

La spaccatura con l’opposizione

L’opposizione nelle settimane scorse ha deciso di astenersi dai lavori della commissione finché Morra non si dimetterà, il presidente ha detto però che sono stati avviati contatti: «La commissione Antimafia sta lavorando, ma sono stati attivati 'contatti', come si dice in gergo della politica romana, e si sta cercando di capire come far rientrare le opposizioni».

