Come annunciato dalla segretaria del Pd Elly Schlein a Domani, a Berlino i leader del Pse hanno sottoscritto una dichiarazione in cui escludono ogni possibilità di collaborazione con Ecr e Id nella formazione della nuova commissione Ue

Nessuna collaborazione con le destre per la formazione della nuova commissione europea. Lo aveva detto Elly Schlein nell’intervista a Domani, annunciando che i socialisti europei mai si sarebbero alleati con i conservatori di Meloni, tantomeno con Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega. Di un loro coinvolgimento aveva parlato anche Ursula Von der Leyen alcuni giorni fa, aprendo a una possibile alleanza anche con le forze nazionaliste

L’ufficialità del no arriva con una nota congiunta dei leader socialisti europei in cui il partito mette in chiaro: «Non coopereremo mai, né formeremo mai una coalizione con l’estrema destra. Questo significa nessuna cooperazione o alleanza con Ecr o Id al parlamento europeo».

Un documento che è anche una sfida agli alleati popolari. «Invitiamo tutti i partiti democratici europei – scrivono i socialisti – a respingere con fermezza qualsiasi normalizzazione, cooperazione o alleanza con l’estrema destra e ci aspettiamo che questo impegno venga incluso formalmente e inequivocabilmente nei rispettivi manifesti e programmi elettorali, così come abbiamo fatto nel manifesto del Pse. Solo in questo modo possiamo garantire agli elettori che esisterà una solida barriera contro l’estrema destra anche dopo le elezioni europee».

