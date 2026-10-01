Perdite di 1,2 milioni di euro in un anno

La spa pubblica 3-I in rosso. Disastro di Butti e Fazzolari

Stefano Iannaccone
01 ottobre 2026 • 07:00
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La società che ha risorse di Inps, Inail e Istat ha bruciato circa 1,5 milioni di euro dal 2022. Il manager di Fazzolari, Stefano Acanfora, ha lasciato la 3-I per Infratel e il sottosegretario Butti raccoglie i cocci. L’ipotesi di confluenza in Sogei

La 3-I spa, la “newco” pubblica che avrebbe dovuto sviluppare i software della Pubblica amministrazione, continua a essere un disastro su tutta la linea. Pagata con soldi pubblici. In pochi anni ha bruciato poco meno di un milione e mezzo. Il bilancio del 2025 della società conferma che il carrozzone non è mai partito. Un flop che, anzitutto, ha il marchio del sottosegretario alla Trasformazione digitale, Alessio Butti, e del potente sottosegretario, consigliere di Giorgia Meloni, Giovanbattista

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.