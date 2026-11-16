Lady Bocelli da Mazzi e il comune del tenore ottiene 430mila euro

Da maggio Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, è consulente a titolo gratuito al ministero del Turismo. Dopo qualche settimana il comune di Lajatico, in cui è nato il tenore, ha chiesto e poi ottenuto 436mila euro dal Mitur

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La consulenza data a Veronica Berti Bocelli è diventata un amuleto per Lajatico, il paese in provincia di Pisa con poco più di mille abitanti, che ha dato i natali al tenore Andrea Bocelli. Il piccolo borgo toscano è stato infatti beneficiario di un finanziamento di oltre 430mila euro del ministero del Turismo con una sequenza dei fatti singolare. Andiamo con ordine. Al ministero ha trovato posto, dallo scorso 8 maggio, Veronica Berti Bocelli, moglie e manager dell’artista. Per lei è stato prepa