L’intervista

Il magistrato Giordano: «Cresce il lavoro nero in mano ai caporali. C’è da sconfiggere una nuova omertà»

Daniela Preziosi
31 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 31 ottobre 2026 • 10:28
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Nel 2016, la legge 199 ha fatto emergere lo sfruttamento nell’agricoltura, poi nelle città e nelle piattaforme. Il procuratore: «L’Istat certifica che il lavoro nero aumenta, crescono i fragili costretti a dire sì a ogni condizione»

«La legge 199 ha ridefinito un sistema di contrasto al caporalato, giudiziario, investigativo e amministrativo. Sono emersi profili di sfruttamento del lavoro che prima non emergevano. E va detto che la legge si è prestata anche all’evoluzione del lavoro. In questi dieci anni molto è cambiato». A dieci anni dalla legge nata sotto il governo Renzi, su iniziativa dei ministri Maurizio Martina, Andrea Orlando e Giuliano Poletti, ma anche dei sindacati e di tanto impegno civile, chiediamo un bilanci

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.