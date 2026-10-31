Il magistrato Giordano: «Cresce il lavoro nero in mano ai caporali. C’è da sconfiggere una nuova omertà»

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«La legge 199 ha ridefinito un sistema di contrasto al caporalato, giudiziario, investigativo e amministrativo. Sono emersi profili di sfruttamento del lavoro che prima non emergevano. E va detto che la legge si è prestata anche all’evoluzione del lavoro. In questi dieci anni molto è cambiato». A dieci anni dalla legge nata sotto il governo Renzi, su iniziativa dei ministri Maurizio Martina, Andrea Orlando e Giuliano Poletti, ma anche dei sindacati e di tanto impegno civile, chiediamo un bilanci