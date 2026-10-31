Il magistrato Giordano: «Cresce il lavoro nero in mano ai caporali. C’è da sconfiggere una nuova omertà»

Nel 2016, la legge 199 ha fatto emergere lo sfruttamento nell’agricoltura, poi nelle città e nelle piattaforme. Il procuratore: «L’Istat certifica che il lavoro nero aumenta, crescono i fragili costretti a dire sì a ogni condizione»
«La legge 199 ha ridefinito un sistema di contrasto al caporalato, giudiziario, investigativo e amministrativo. Sono emersi profili di sfruttamento del lavoro che prima non emergevano. E va detto che la legge si è prestata anche all’evoluzione del lavoro. In questi dieci anni molto è cambiato». A dieci anni dalla legge nata sotto il governo Renzi, su iniziativa dei ministri Maurizio Martina, Andrea Orlando e Giuliano Poletti, ma anche dei sindacati e di tanto impegno civile, chiediamo un bilanci